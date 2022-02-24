США ввели санкции против Сбербанка и ВТБ

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Новые санкции Соединенных Штатов затронут Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк, банк "Открытие" и Новикомбанк, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на министерство финансов США.

Подразделение американского Минфина, которое отвечает за правоприменение в области санкций, предписало американским банкам к 26 марта закрыть корреспондентские счета Сбербанка и его "дочек".

Уточняется, что начиная с этой даты американские финансовые организации не вправе осуществлять транзакции с участием Сбербанка. Операции с долгом и акциями Сбербанка, ВТБ, Совкомбанка, "Открытия" и ВЭБа разрешены до 25 мая, отметили в ведомстве.

Ограничения против Сбербанка отмечены как Correspondent and Payable-Through Account Sanctions, и в отличие от санкций против ВТБ, они не названы блокирующими.

В министерстве финансов США уточнялось, что в черный список были внесены первые зампреды правления ВТБ Андрей Пучков и Юрий Соловьев, а также первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

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