Швейцария введет санкции против трех российских банков и 361 депутата ГД

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Президент Швейцарии, Федеральный советник по иностранным делам Игнацио Кассис сообщил о введении санкций против трех российских банков и 361 депутата Госдумы.

По его словам, это необходимо для предотвращения возможного обхода санкций Евросоюза через территорию конфедерации. Однако Кассис не уточнил, против каких именно банков будут введены ограничения.

При этом представитель центра двусторонних экономических отношений госсекретариата по экономике Эрвин Боллингер отметила, что Швейцария в своем решении будет придерживаться уже утвержденных санкций ЕС.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

К утру четверга российским военным удалось подавить средства противовоздушной обороны ВСУ, украинская погранслужба при этом не оказывала сопротивления подразделениям РФ.

