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политика

17:35

Захарова назвала завершением войны спецоперацию на Украине

политика

Фото: AP/TASS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская спецоперация на Украине направлена на завершение войны, которая шла уже 8 лет.

"Та специальная операция, которая сегодня началась, – это не начало войны, это предотвращение катастрофического сценария развития этой войны", – сказала Захарова телеканалу "Россия 24".

Утром 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

Перед этим Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ.

Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств и подписал соответствующие указы.

В течение нескольких часов с момента начала операции российским военным удалось подавить средства противовоздушной обороны ВСУ, украинская погранслужба при этом не оказывала сопротивления подразделениям РФ.

Захарова назвала спецоперацию России в Донбассе предотвращением глобальной войны

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Сюжет: Ситуация в Донбассе

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