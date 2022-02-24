Захарова назвала завершением войны спецоперацию на Украине

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская спецоперация на Украине направлена на завершение войны, которая шла уже 8 лет.
"Та специальная операция, которая сегодня началась, – это не начало войны, это предотвращение катастрофического сценария развития этой войны", – сказала Захарова телеканалу "Россия 24".
Утром 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
Перед этим Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ.
Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств и подписал соответствующие указы.
В течение нескольких часов с момента начала операции российским военным удалось подавить средства противовоздушной обороны ВСУ, украинская погранслужба при этом не оказывала сопротивления подразделениям РФ.
Захарова назвала спецоперацию России в Донбассе предотвращением глобальной войны
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