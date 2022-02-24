Российский штурмовик Су-25 потерпел аварию в ходе спецоперации на Украине

Фото: ТАСС/Управление пресс-службы и информации Минобороны России/Вадим Гришанкин

Российский штурмовик Су-25 потерпел аварию в ходе специальной операции на Украине, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, авария произошла из-за ошибки пилотирования.

"Летчик благополучно катапультировался и уже находится в расположении своей воинской части", – приводит слова Конашенкова ТАСС.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

К утру четверга российским военным удалось подавить средства противовоздушной обороны ВСУ, украинская погранслужба при этом не оказывала сопротивления подразделениям РФ.

