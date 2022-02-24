Российские военные сбили боевой вертолет и четыре ударных беспилотника "Байраткар" ВСУ

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Российские военные сбили боевой вертолет и четыре ударных беспилотника "Байрактар" ВСУ в рамках специальной операции по защите ДНР и ЛНР, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Об этом сообщает РИА Новости.

"Сбит боевой вертолет и четыре ударных беспилотных летательных аппарата "Байрактар ТБ-2", – сказал он.

Также, по словам Конашенкова, российским Вооруженным силам удалось вывести из строя более 70 наземных объектов украинских силовиков.

"В результате ударов российских Вооруженных сил выведены из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины. В том числе 11 аэродромов военно-воздушных сил, три командных пункта, пункт базирования военно-морских сил Украины", – пояснил Конашенков.

Кроме того, российские военные уничтожили 18 радиолокационных станций зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны С-300 и "Бук-М1".

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

К утру четверга российским военным удалось подавить средства противовоздушной обороны ВСУ, украинская погранслужба при этом не оказывала сопротивления подразделениям РФ.

