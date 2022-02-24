На Кубани взорвался боеприпас, выпущенный со стороны Украины

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Российские пограничники в Краснодарском крае зафиксировали взрыв боевого снаряда, выпущенного со стороны Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное погрануправление ФСБ.

Там пояснили, что инцидент произошел в четверг, 24 февраля, в 12:10 по местному и московскому времени в районе населенного пункта Широчанка Ейского района.

"Жертв и пострадавших нет. Правоохранительными органами проводится проверка по установлению обстоятельств произошедшего", – говорится в сообщении.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

К утру четверга российским военным удалось подавить средства противовоздушной обороны ВСУ, украинская погранслужба при этом не оказывала сопротивления подразделениям РФ.