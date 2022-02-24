ВСУ обстреляли два гражданских судна в Азовском море

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Фото: depositphotos/kharhan
Два российских гражданских судна подверглись ракетному обстрелу Вооруженных сил Украины в Азовском море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пограничное управление ФСБ России по Краснодарскому краю.
"В 11 часов 24 февраля 2022 года в акватории Азовского моря российские гражданские грузовые суда SGV-FLOT и SERAPHIM SAROVSKIY подверглись ракетному удару Вооруженных сил Украины", – отметили в ведомстве.
Уточняется, что обстрел велся со стороны Мариуполя. В результате боевых действий ВСУ на борту нефтегруза SGV-FLOT произошло возгорание. Серьезно пострадал один из членов экипажа.
Пожар удалось потушить. В настоящее время оба судна продолжили движение. Для эвакуации раненого моряка были вызваны пограничные сторожевые катера.
Ранее главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин обратились к Владимиру Путину с просьбой обеспечить поддержание мира в республиках с помощью Вооруженных сил РФ.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. К утру четверга российским военным удалось подавить средства противовоздушной обороны ВСУ, украинская погранслужба при этом не оказывала сопротивления подразделениям РФ.
Два российских гражданских грузовых судна подверглись ракетному удару ВСУ в Азовском море
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