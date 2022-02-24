Украина разорвала дипломатические отношения с РФ

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Украина приняла решение разорвать дипломатические отношения с Россией. Об этом в ходе брифинга заявил Владимир Зеленский.

По данным ТАСС, соответствующий запрос от министерства иностранных дел украинский президент получил 22 февраля.

24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

После этого полеты гражданских самолетов над Украиной ограничили из-за возможных угроз. Ограничения установили в границах Киевского, Днепрского, Львовского, Одесского, Симферопольского районов.

Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает.

