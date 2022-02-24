Полеты гражданских самолетов над Украиной ограничены из-за возможных угроз

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Полеты гражданских самолетов в воздушном пространстве Украины ограничены из-за возможных угроз гражданской авиации, следует из NOTAM, опубликованного в четверг на сайте Федерального авиационного управления США.

Уточняется, что ограничения авиасообщения будут установлены в границах Киевского, Днепрского, Львовского, Одесского, Симферопольского районов.

NOTAM – оперативная информация об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов, а также аэронавигационная информация.

Ранее министерство иностранных дел Франции призвало своих граждан покинуть Украину. Во французском дипведомстве добавили, что такая необходимость возникла в условиях острой напряженности, вызванной сосредоточением российских войск на границе с Украиной и решением России признать независимость Донецкой и Луганской народных республик.

В свою очередь, министерство иностранных дел Литвы посоветовало гражданам не ездить на Украину. Там указали, что подобная рекомендация вызвана вероятностью перебоев в авиасообщении.

До этого СМИ сообщили, что дипломаты и сотрудники российских консульств начали покидать территорию Украины. Утверждалось, что российские власти приняли данное решение в связи с официально объявленной рядом западных стран эвакуацией.

Позднее Associated Press со ссылкой на источники сообщило, что США готовятся к эвакуации сотрудников своего посольства в Киеве в связи с угрозой российского военного вторжения.

В свою очередь, министерство иностранных дел Великобритании рекомендовало соотечественникам не совершать поездок на Украину, а британским работникам – покинуть страну коммерческим транспортом.