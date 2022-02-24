Зеленский сообщил, что не получил ответа на инициативу переговорить с Путиным

Фото: телеграм-канал Zelenskiy/Official

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что инициировал разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в ходе видеообращения, размещенного в официальном телеграм-канале главы государства.

"Результат – тишина. Хотя тишина должна быть на Донбассе", – отметил украинский президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина не несет опасности для России. Он отметил, что Киев не стремится к войне.

"Но мы будем защищаться. Наступая, вы будете видеть наши лица, а не спины", – добавил президент Украины.

Ранее Зеленский сообщил о призыве резервистов в армию. Глава государства подчеркнул, что уже подписал соответствующий указ.

До этого Владимир Путин сообщил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств. Позднее соответствующие указы президента были опубликованы на официальном портале правовой информации.

На следующий день российский лидер подписал законы о ратификации договоров о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР сроком на 10 лет с автоматическим продлением на пять лет. Помимо прочего, данные документы создают правовую основу для пребывания на территориях ДНР и ЛНР российских военных.