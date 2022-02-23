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политика

00:30

Зеленский подписал указ о призыве резервистов в армию Украины

политиказа рубежом

Фото: depositphotos/palinchak

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о призыве резервистов в украинскую армию. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в официальном телеграм-канале лидера страны.

Глава государства подчеркнул, что уже подписал соответствующий указ.

"Речь идет исключительно о гражданах, включенных в оперативный резерв", – отметил Зеленский.

Президент страны уточнил, что речь не идет о всеобщей мобилизации.

"Нам необходимо оперативно доукомплектовать украинскую армию и другие военные формирования", – пояснил он.

Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко внес на рассмотрение в парламент проект постановления о прекращении дипломатических отношений с Россией.

Гончаренко предложил срочно рассмотреть данный вопрос. Он также заявил, что Россия продолжает усугублять агрессию против Украины, оккупировав Крым и начав войну в Донбассе.

До этого Зеленский заявлял, что Киев рассматривает возможность разрыва дипотношений с Россией. Он отмечал, что соответствующий запрос ему направил МИД страны.

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