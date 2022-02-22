Киев отозвал из Москвы временного поверенного в делах Украины для консультаций

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Киев принял решение об отзыве временного поверенного в делах Украины в РФ Василия Покотило, следует из заявления украинского МИД.

Причиной для вызова дипломата стало признание Россией независимости Луганской и Донецкой народных республик. Министерство иностранных дел Украины называет подобное решение "противоправным", а республики Донбасса обозначает как "квазиобразования на временно оккупированных территориях Украины".

Отмечается, что Василий Покотило вызван в Киев для проведения консультаций. Однако когда именно дипломата планируют вернуть в страну в заявлении ведомства не уточняется.

21 февраля Владимир Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, а также подписал соответствующие указы.

В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев может разорвать дипломатические отношения с Россией. По его словам, соответствующий запрос направлен министерством иностранных дел. Украинский лидер выразил уверенность, что действия России являются юридической агрессией, дающей фундамент для эскалации со стороны РФ.

Заявление Зеленского прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что в Кремле сценарий с разрывом дипотношений оценивают как крайне нежелательный, поскольку он лишь осложнит жизнь народов двух стран.