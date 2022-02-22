Россия призвала другие страны признать независимость ДНР и ЛНР

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Россия призвала другие государства взять с нее пример и признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.

"Признание Донецкой и Луганской народных республик – вынужденное и единственно возможное в этих условиях (обострения ситуации. – Прим. ред.) решение. <...> Россия призывает другие государства последовать ее примеру", – говорится в документе.

В министерстве подчеркнули, что с 2014 года население Донбасса находилось в условиях постоянных артиллеристских и минометных обстрелов, а теперь оказалось на грани уничтожения киевскими властями. Признание же независимости республик призвано защитить права их жителей, дать им шанс на мирную жизнь, отметили в ведомстве.

Там добавили, что соответствующее решение было принято Россией с учетом желания самого народа Донбасса, положений Устава ООН, Хельсинского заключительного акта СБСЕ и других ключевых международных документов.

Накануне Владимир Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств. После этого глава государства в Кремле подписал соответствующие указы. Он в том числе поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.

В своем обращении к россиянам Путин отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, и возложил ответственность за дальнейшее кровопролитие на Киев.

