Москва не планирует размещать военные базы в ДНР и ЛНР – МИД РФ

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Договоры, которые РФ подписала с Донецкой и Луганской народными республиками, допускают размещение там российских военных баз, однако пока Москва не собирается этого делать. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

В то же время он не исключил, что в будущем такое возможно.

"Пока ни о каких базах разговора не шло. Но при необходимости сделаем, будет сделано все что нужно. Договор это предусматривает", – цитирует его РИА Новости.

21 февраля Владимир Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств. Сразу после обращения глава государства в Кремле подписал соответствующие указы.

Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе. По словам президента, в случае дальнейшего кровопролития вся ответственность будет на киевском режиме. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.

В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к народу отметил, что признание Донецкой и Луганской народных республик означает выход России из Минских соглашений. Он заявил, что последние действия России являются нарушением территориальной целостности Украины, подчеркнув, что Украина никому ничего не отдаст.

В свою очередь, ДНР и ЛНР приняли закон о ратификации договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Россией.