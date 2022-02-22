Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Договоры, которые РФ подписала с Донецкой и Луганской народными республиками, допускают размещение там российских военных баз, однако пока Москва не собирается этого делать. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
В то же время он не исключил, что в будущем такое возможно.
"Пока ни о каких базах разговора не шло. Но при необходимости сделаем, будет сделано все что нужно. Договор это предусматривает", – цитирует его РИА Новости.
21 февраля Владимир Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств. Сразу после обращения глава государства в Кремле подписал соответствующие указы.
Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе. По словам президента, в случае дальнейшего кровопролития вся ответственность будет на киевском режиме. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.
В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к народу отметил, что признание Донецкой и Луганской народных республик означает выход России из Минских соглашений. Он заявил, что последние действия России являются нарушением территориальной целостности Украины, подчеркнув, что Украина никому ничего не отдаст.
В свою очередь, ДНР и ЛНР приняли закон о ратификации договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Россией.
Москва не планирует размещать военные базы в ДНР и ЛНР – МИД РФ
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