Медведев прокомментировал признание независимости ДНР и ЛНР

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Россия не имела права бросить 800 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик, признание их независимости является единственно возможным решением. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что на одной чаше весов находились интересы Киева и Запада, а на другой – безопасность мирных жителей.

Медведев также провел параллели с 2008 годом, когда была признана независимость Южной Осетии и Абхазии. По его словам, тогда Россия помогла сохранить жизни сотни тысяч людей и преподала наглядный урок НАТО и США.

"Однако усвоили его в НАТО плохо. И продолжили цинично и бесцеремонно подступать к рубежам России, расширяя круг потенциальных участников Альянса. Помогали официальному Киеву саботировать исполнение Минских соглашений, полностью развязав руки националистически ориентированной элите Украины и ее слабой власти во главе с нынешним президентом", – цитирует Медведева ТАСС.

Зампред Совбеза отметил, что жителей Донецка и Луганска подвергали постоянным репрессиям, заставляли жить в постоянном страхе. По словам Медведева, Россия не могла мириться с такой ситуацией: с агрессором невозможно говорить на языке дипломатии, призвать его к ответственности можно лишь с позиции силы.

Медведев добавил, что Россия знает о перспективах такого решения. По его словам, после этого последуют санкции, политическое давление и дезинформация. Он также подчеркнул, что РФ уже проходила через это и перестала бояться.

"У нас крепкие нервы. Тем более что опыт показывает: рано или поздно наши сегодняшние оппоненты сами придут к нам с просьбой вернуться за стол переговоров по всем вопросам", – сказал Медведев.

Ранее Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств. Сразу после обращения глава государства в Кремле подписал указы. Сначала Путин подписал указ президента РФ о признании Донецкой Народной Республики, затем указ о признании Луганской Народной Республики.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к народу страны отметил, что признание Донецкой и Луганской народных республик означает выход России из Минских соглашений. По его словам, последние действия России являются нарушением территориальной целостности Украины. Он также подчеркнул, что Украина никому ничего не отдаст.

