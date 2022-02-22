Медведев прокомментировал признание независимости ДНР и ЛНР

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Россия не имела права бросить 800 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик, признание их независимости является единственно возможным решением. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Он подчеркнул, что на одной чаше весов находились интересы Киева и Запада, а на другой – безопасность мирных жителей.
Медведев также провел параллели с 2008 годом, когда была признана независимость Южной Осетии и Абхазии. По его словам, тогда Россия помогла сохранить жизни сотни тысяч людей и преподала наглядный урок НАТО и США.
"Однако усвоили его в НАТО плохо. И продолжили цинично и бесцеремонно подступать к рубежам России, расширяя круг потенциальных участников Альянса. Помогали официальному Киеву саботировать исполнение Минских соглашений, полностью развязав руки националистически ориентированной элите Украины и ее слабой власти во главе с нынешним президентом", – цитирует Медведева ТАСС.
Зампред Совбеза отметил, что жителей Донецка и Луганска подвергали постоянным репрессиям, заставляли жить в постоянном страхе. По словам Медведева, Россия не могла мириться с такой ситуацией: с агрессором невозможно говорить на языке дипломатии, призвать его к ответственности можно лишь с позиции силы.
Медведев добавил, что Россия знает о перспективах такого решения. По его словам, после этого последуют санкции, политическое давление и дезинформация. Он также подчеркнул, что РФ уже проходила через это и перестала бояться.
"У нас крепкие нервы. Тем более что опыт показывает: рано или поздно наши сегодняшние оппоненты сами придут к нам с просьбой вернуться за стол переговоров по всем вопросам", – сказал Медведев.
Ранее Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств. Сразу после обращения глава государства в Кремле подписал указы. Сначала Путин подписал указ президента РФ о признании Донецкой Народной Республики, затем указ о признании Луганской Народной Республики.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к народу страны отметил, что признание Донецкой и Луганской народных республик означает выход России из Минских соглашений. По его словам, последние действия России являются нарушением территориальной целостности Украины. Он также подчеркнул, что Украина никому ничего не отдаст.
Совет безопасности ООН начал заседание из-за признания ДНР И ЛНР
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