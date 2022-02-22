Путин поручил Минобороны обеспечить поддержание мира в ЛНР и ДНР

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Владимир Путин поручил министерству обороны России обеспечить поддержание мира в Донецкой и Луганской народных республиках с помощью Вооруженных сил РФ. Соответствующие указы опубликованы на портале правовой информации.

С такой просьбой обратились главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин.

Путин также поручил министерству иностранных дел России провести переговоры с республиками о подготовке договора о дружбе и сотрудничестве. Минобороны же должно поддерживать мир на территориях до заключения соответствующего соглашения.

Ранее Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств. Сразу после обращения глава государства в Кремле подписал указы. Сначала Путин подписал указ президента РФ о признании Донецкой Народной Республики, затем указ о признании Луганской Народной Республики.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к народу страны отметил, что признание Донецкой и Луганской народных республик означает выход России из Минских соглашений. По его словам, последние действия России являются нарушением территориальной целостности Украины. Он также подчеркнул, что Украина никому ничего не отдаст.

