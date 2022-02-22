Небензя призвал Совбез ООН заставить Украину прекратить обстрелы ДНР и ЛНР

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Постпред России про ООН Василий Небензя призвал Совет Безопасности международной организации сделать все для того, чтобы избежать войны. Слова российского дипломата передает РИА Новости.

Небензя указал, что основной задачей является необходимость заставить Украину прекратить обстрелы территорий Донецкой и Луганской народных республик.

По словам дипломата, украинские власти сделали все для разрушения Минских соглашений. Основным фактором в этом процессе стал отказ Киева от прямого диалога с представителями ЛНР и ДНР.

Постпред РФ добавил, что Россия не раз просила мировое сообщество услышать чаяния жителей Донбасса. При этом обращения остались без ответов.

Ранее заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло заявила, что признание Россией Донецкой и Луганской республик может привести к глобальным последствиям. Она выразила сожаления в связи с данным решением РФ.

Накануне Владимир Путин сообщил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств. Позднее соответствующие указы президента РФ были опубликованы на официальном портале правовой информации.