Президент Абхазии поддержал решение Путина признать ДНР и ЛНР

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Президент Абхазии Аслан Бжания выразил поддержку решению президента РФ Владимира Путина о признании Донецкой и Луганской народных республик. Об этом пишет ТАСС.

"Решение о признании суверенитета Донецкой народной республики и Луганской народной республики является справедливым, базируется на адекватной оценке геополитической реальности, соответствует современным вызовам и угрозам", – сообщил президент Абхазии.

Ранее Путин сообщил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств. Об этом он объявил в ходе телеобращения к гражданам РФ.

До этого с просьбой признать независимость республик к российскому президенту обратились глава ДНР Денис Пушилин и лидер ЛНР Леонид Пасечник. Кроме того, Путин выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ.

В ходе совещания выступили Михаил Мишустин, Сергей Лавров, Сергей Шойгу, а также представители ФСБ, СВР, МВД и Росгвардии. Своим мнением по данному вопросу также поделились зампредседателя и секретарь Совбеза Дмитрий Медведев и Николай Патрушев.