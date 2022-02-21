Путин назвал планы Украины создать ядерное оружие "не пустой бравадой"

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Владимир Путин в ходе обращения к россиянам назвал планы Украины создать ядерное оружие "не пустой бравадой".

Президент отметил, что ситуация в мире после появления такого оружия изменится кардинальным образом. Он подчеркнул, что Киеву создать такое оружие будет куда проще при технологической поддержке рубежа, нежели другим государствам.

Ранее Путин в ходе своего обращения заявил, что Украину сейчас можно назвать "именем Ленина", который является ее автором и архитектором.

Глава государства подчеркнул, что для РФ Украина является не просто соседней страной, а неотъемлемой частью собственности истории и духовного пространства.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу на заседании Совета безопасности РФ заявил, что заявления Киева о желании вернуть себе статус ядерной страны достаточно опасны.

Кроме того, глава министерства обороны РФ подчеркнул, что у Украины существуют возможности создать ядерное оружие. В этой стране, по его словам, есть для этого и специалисты, и технологии, а возможности создания самого оружия наблюдаются большие, чем у Ирана и Северной Кореи.

