ЕС включил в черный список пять россиян за организацию думских выборов в Крыму

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Европейский союз включил в черный список троих депутатов Госдумы РФ и двоих чиновников из Севастополя за организацию парламентских выборов в Крыму в сентябре 2021 года. Об этом сообщается в официальном журнале Евросоюза.

"Совет считает, что пять лиц должны быть добавлены в список физических, юридических и юридических лиц, на которых распространяются ограничительные меры, за их роль в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", – говорится в сообщении.

Отмечается, что под ограничения подпали депутаты нижней палаты российского парламента Татьяна Лобач, Леонид Бабашов, Алексей Черняк, а также глава Севастопольского избиркома Нина Фаустова и ее заместитель Александр Чмыхалов.

Ранее СМИ сообщили, что администрация США подготовила новые санкции против Москвы. Ограничения запрещают американским банкам обрабатывать трансакции для крупных банков РФ.

Отмечается, что речь идет о предварительном пакете ограничительных мер, который Вашингтон рассчитывает использовать в случае вторжения России на Украину.

