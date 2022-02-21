США подготовили санкции против российских банков – СМИ

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Администрация США подготовила новые санкции против Москвы. Ограничения запрещают американским банкам обрабатывать трансакции для крупных банков РФ, передает агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники.

Отмечается, что речь идет о предварительном пакете ограничительных мер, который Вашингтон рассчитывает использовать в случае вторжения России на Украину. Санкции должны привести к разрыву корреспондентских отношений между банками РФ и Штатов, составляющих основу глобальных денежных потоков, что нанесет ущерб российской экономике.

Ввести ограничения, по информации агентства, США планируют и против некоторых российских лиц и компаний. Их внесут в черный список (SDN-лист), исключив из американской банковской системы, заморозив активы в стране, а также запретив торговлю с гражданами Штатов.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала экономические санкции одним из самых мощных рычагов давления на Россию в случае ее вторжения на Украину. Она пояснила, что экономика является наиболее слабым звеном РФ, в результате чего санкции фактически отрежут страну от международных финансовых рынков, не позволяя получать товары, необходимые для модернизации и диверсификации экономики.

Зарубежные СМИ продолжают сообщать о якобы готовящемся вторжении России на Украину. Так, в сюжете американского телеканала CBS утверждалось, что российские войска уже получили приказ вторгнуться на территорию Украины. Материал прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, напомнив, что другие зарубежные средства массовой информации уже публиковали даты вторжения и план действий на поле боя, однако подтверждений данные сведения так и не получили.