Песков рассказал, как Путин реагирует на новости о датах "вторжения" РФ на Украину

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Владимир Путин не обращает внимания на публикации западных СМИ о возможных датах "вторжения" России на Украину, несмотря на их провокационный характер. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы "Москва.Кремль.Путин" на телеканале "Россия 1".

"Президент сам на это не обращает внимания, но в целом подобные заявления, конечно, – это такой элемент провокационного характера", – сказал представитель Кремля.

Он добавил, что сообщения о гипотетическом вторжении России лишь усугубляют ситуацию вокруг Украины.

Ранее Песков заявил, что Россия не намерена требовать от западных СМИ публичных извинений за публикацию фейковых сообщений о дате якобы планируемого военного вторжения на Украину. При этом выразил надежду на то, что иностранная пресса впредь будет более ответственной и правдивой.

До этого американское издание Politico со ссылкой на мнения аналитиков заявило, что Россия может напасть на Украину после 20 февраля, а названная ранее дата отвлекала внимание от ключевых дат. По данным газеты, перспектива вторжения на Украину 16 февраля всегда переоценивалась.

