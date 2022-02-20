В Россию прибыли более 40 тысяч беженцев из Донбасса

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Временно исполняющий обязанности главы МЧС РФ Александр Чуприян назвал число прибывших в Россию беженцев из Донбасса. Об этом сообщает РИА Новости.

"Прозвучала информация, что более 40 тысяч лиц вынуждены покинуть соседние области Украины и прибыли на российскую территорию. Сейчас они размещены в основном в Ростовской области", – заявил руководитель ведомства.

По словам Чуприяна, порядка 2 тысяч эвакуированных жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) были перенаправлены в Воронежскую и Курскую области.

Об эвакуации жителей ДНР стало известно 18 февраля. Соответствующее заявление сделал глава непризнанной республики Денис Пушилин. Позднее аналогичную процедуру объявили в ЛНР.

В Ростовской области в связи с размещением беженцев введен режим чрезвычайной ситуации. Для эвакуированных людей оборудованы пункты временного размещения со всеми необходимыми удобствами. В Воронежской области введен режим повышенной готовности.