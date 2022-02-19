В Воронежской области ввели режим повышенной готовности из-за беженцев

Фото: ТАСС/Эрик Романенко
Губернатор Воронежской области Александр Гусев ввел режим повышенной готовности на территории региона из-за прибытия беженцев с Донбасса. Соответствующий указ опубликован на сайте нормативных правовых актов региона.
Так, режим повышенной готовности действует в регионе с 15:00 19 февраля.
"Ввести на территории Воронежской области для органов управления и сил Воронежской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуация режим повышенной готовности", – говорится в сообщении.
Сообщается, что силы и средства ТП РСЧС привлекли к проведению мероприятий по организации жизнеобеспечения эвакуированного населения.
Ранее власти Донецкой Народной Республики организовали массовый централизованный выезд населения в РФ с 18 февраля. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Он отмечал, что в ближайшее время украинский лидер Владимир Зеленский вторгнется на территорию Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, жизни и здоровью граждан будет угрожать опасность в случае обстрелов населенных пунктов с украинской стороны.
С таким же заявлением позднее выступил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.
Владимир Путин поручил организовать выплату каждому прибывшему в Ростовскую область беженцу из Донбасса. С просьбой оказать Ростовской области экстренную помощь по линии федерального центра в связи с большим наплывом беженцев обратился к главе РФ губернатор региона.
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