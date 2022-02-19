В МИД РФ ответили на слова Шольца о геноциде в Донбассе

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
В МИД РФ назвали неприемлемым заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее Шольц назвал заявления о геноциде в Донбассе нелепыми.
"Он (президент России Владимир Путин. – Прим.ред.) переходит к аргументу, что в Донбассе происходит что-то вроде геноцида, что реально нелепо, скажем это прямо", – сказал канцлер ФРГ.
В МИД же подчеркнули, что над вопросами геноцида не стоит смеяться немецким руководителям.
"Это неприемлемо, учитывая исторический опыт Германии в вопросах массовых расправ над людьми и распространения человеконенавистнической идеологии", – отметили в министерстве.
Ранее власти Донецкой Народной Республики организовали массовый централизованный выезд населения в РФ с 18 февраля. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Он отмечал, что в ближайшее время украинский лидер Владимир Зеленский вторгнется на территорию Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, жизни и здоровью граждан будет угрожать опасность в случае обстрелов населенных пунктов с украинской стороны.
С таким же заявлением позднее выступил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.
Владимир Путин поручил организовать выплату каждому прибывшему в Ростовскую область беженцу из Донбасса. С просьбой оказать Ростовской области экстренную помощь по линии федерального центра в связи с большим наплывом беженцев обратился к главе РФ губернатор региона.
Врио главы МЧС России Александр Чуприян побывал в мобильных пунктах для жителей ДНР и ЛНР
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