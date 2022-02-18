Режим повышенной готовности ввели в Ростовской области из-за эвакуации жителей Донбасса

Фото: ТАСС/Николай Тришин
В Ростовской области ввели режим повышенной готовности в связи с эвакуацией жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
"В правительстве Ростовской области состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. На заседании комиссии принято решение ввести на территории Ростовской области с 18.02.2022 режим повышенной готовности", – говорится в сообщении.
Кроме того, принято решение о создании специального оперативного штаба. В регионе планируется развернуть пункты временного размещения беженцев: их создадут в том числе на базе детских лагерей и санаториев. Сейчас развернуто порядка 3,2 тысячи мест – их планируется увеличить до 10 тысяч.
Уточняется, что в настоящее время в местах размещения для жителей ДНР и ЛНР организовано питание и медицинская помощь.
В пятницу глава ДНР Денис Пушилин заявил, что местные власти организовали массовый централизованный выезд населения Донбасса в Россию. По его словам, в ближайшее время украинский лидер Владимир Зеленский вторгнется на территорию самопровозглашенных республик. С аналогичным заявлением позднее выступил глава ЛНР Леонид Пасечник.
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