Режим повышенной готовности ввели в Ростовской области из-за эвакуации жителей Донбасса

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В Ростовской области ввели режим повышенной готовности в связи с эвакуацией жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

"В правительстве Ростовской области состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. На заседании комиссии принято решение ввести на территории Ростовской области с 18.02.2022 режим повышенной готовности", – говорится в сообщении.

Кроме того, принято решение о создании специального оперативного штаба. В регионе планируется развернуть пункты временного размещения беженцев: их создадут в том числе на базе детских лагерей и санаториев. Сейчас развернуто порядка 3,2 тысячи мест – их планируется увеличить до 10 тысяч.

Уточняется, что в настоящее время в местах размещения для жителей ДНР и ЛНР организовано питание и медицинская помощь.

В пятницу глава ДНР Денис Пушилин заявил, что местные власти организовали массовый централизованный выезд населения Донбасса в Россию. По его словам, в ближайшее время украинский лидер Владимир Зеленский вторгнется на территорию самопровозглашенных республик. С аналогичным заявлением позднее выступил глава ЛНР Леонид Пасечник.

