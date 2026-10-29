Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 октября, 15:56

Безопасность

В МВД назвали проблемой бесконтрольный выпуск сим-карт

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Бесконтрольный выпуск сим-карт является самым проблемным вопросом, так как это позволяет работать сим-боксам и мошенническим кол-центрам. Об этом сообщил замначальника следственного департамента МВД России Данил Филиппов на заседании круглого стола в Совете Федерации.

По его словам, причина в этом – действующая система дилерства и субдилерства, которая фактически бесконтрольна. Филиппов считает, что справиться с ситуацией достаточно тяжело. Сим-карт слишком много, они появляются и исчезают. Он подчеркнул, что именно поэтому необходимо устранить эту модель распространения.

Россиянам необходимо снизить число своих сим-карт до 20 штук до 1 ноября, напоминали ранее в Минцифры. В ином случае операторы остановят обслуживание по всем оформленным на абонента номерам.

Цель нововведения заключается в противодействии нелегальному обороту сим-карт и телефонному мошенничеству. Ведомство пояснило, что аферисты часто оформляют номера на подставных лиц. Россияне могут расторгнуть неактуальный договор связи через оператора в салоне связи или на "Госуслугах".

Читайте также


безопасность

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика