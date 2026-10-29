В МВД назвали проблемой бесконтрольный выпуск сим-карт

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Бесконтрольный выпуск сим-карт является самым проблемным вопросом, так как это позволяет работать сим-боксам и мошенническим кол-центрам. Об этом сообщил замначальника следственного департамента МВД России Данил Филиппов на заседании круглого стола в Совете Федерации.

По его словам, причина в этом – действующая система дилерства и субдилерства, которая фактически бесконтрольна. Филиппов считает, что справиться с ситуацией достаточно тяжело. Сим-карт слишком много, они появляются и исчезают. Он подчеркнул, что именно поэтому необходимо устранить эту модель распространения.

Россиянам необходимо снизить число своих сим-карт до 20 штук до 1 ноября, напоминали ранее в Минцифры. В ином случае операторы остановят обслуживание по всем оформленным на абонента номерам.

Цель нововведения заключается в противодействии нелегальному обороту сим-карт и телефонному мошенничеству. Ведомство пояснило, что аферисты часто оформляют номера на подставных лиц. Россияне могут расторгнуть неактуальный договор связи через оператора в салоне связи или на "Госуслугах".

