В Югре мигрантам запретят работать в ПВЗ, пекарнях и на складах

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Власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с 1 января 2027 года расширят перечень сфер деятельности, в которых запрещено работать иностранным гражданам. Об этом сообщил губернатор региона Руслан Кухарук на ежегодной пресс-конференции.

"Буквально сегодня подписал распоряжение правительства, где мы сохраняем 27 видов экономической деятельности (где запрещен труд мигрантов. – Прим. ред.), которые были в этом году задействованы, и расширяем их до 30", – заявил глава региона.

Ограничения затронут предприятия по производству мучных, хлебобулочных и кондитерских изделий, компании, занимающиеся складским хранением, пункты выдачи заказов, а также организации, оказывающие услуги в сфере культуры и спорта.

Глава региона объяснил решение необходимостью создать дополнительные возможности для трудоустройства жителей округа. По его словам, при расширении ограничений учитывались обращения предприятий.

Кухарук также рассказал о результатах работы правоохранительных, надзорных и специализированных органов по контролю за миграцией. В 2026 году из Югры выдворили 2 135 иностранцев – в шесть раз больше, чем в 2025 году, когда регион покинули 343 человека.

Число решений об отклонении заявлений на получение российского гражданства увеличилось вдвое, а количество преступлений, связанных с мигрантами, сократилось в 2,7 раза.

За девять месяцев 2026 года в Югру въехали 51 845 иностранных граждан, что на 22,9% меньше, чем за аналогичный период 2025 года, когда в округ прибыли 67 266 человек.

Губернатор подчеркнул, что ужесточение контроля направлено прежде всего на иностранцев, которые нарушают законодательство. При этом регион продолжит приветствовать квалифицированных иностранных специалистов, работающих вахтовым методом и соблюдающих российские законы.

"Квалифицированная рабочая сила, те, кто готов соблюдать наше законодательство, будут и дальше вносить свой трудовой вклад в экономическое благосостояние региона и страны. А те, кто не готов соблюдать наше законодательство, обычаи, здесь им точно не место", – добавил Кухарук.

Ранее лидер "Справедливой России" Сергей Миронов предложил отменить патенты для трудовых мигрантов и запретить им менять работодателя после приезда в Россию. Он также выступил за создание федерального реестра компаний, участвующих в организованном наборе иностранцев, и введение общероссийских ограничений на работу мигрантов в отдельных сферах экономики.

По мнению депутата, после завершения контракта иностранцы должны возвращаться на родину, а организовать их выезд обязан работодатель. Миронов назвал этот подход принципом "трех П": приехал, поработал, попрощался.

