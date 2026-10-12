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12 октября, 11:48

Общество

В МВД предложили не проверять знание русского у иностранцев, работающих на Дальнем Востоке

Фото: Москва 24/Александр Авилов

МВД России предложило освободить иностранцев, получивших разрешение на работу и трудоустроившихся к резидентам территорий опережающего развития Дальнего Востока и Арктики, от подтверждения владения русским языком. Об этом говорится в документе, с которым ознакомилось РИА Новости.

Также предлагается освободить их от знания истории России и основ законодательства. Согласно инициативе, сдавать такие экзамены не придется тем, кто получил разрешение на работу для деятельности у работодателей и заказчиков работ (услуг) – резидентов территорий опережающего развития.

В пояснительной записке к документу указано, что мера направлена на "формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций" и обеспечение ускоренного социально-экономического прогресса.

В настоящее время подтверждать знание русского языка, истории и законов страны не обязаны иностранные журналисты, а также мигранты, получившие разрешение на работу в России в рамках квоты.

Ранее правительство РФ утвердило квоту на временное проживание иностранцев и лиц без гражданства на 2027 год. Она уменьшилась с 3 802 до 3 010 разрешений. Резерв квоты также сокращен – с 1 140 до 900.

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