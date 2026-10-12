Вспышки высокого класса Х возможны на Солнце 12–13 октября

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Вспышечная активность на Солнце в понедельник и вторник, 12–13 октября, может достигнуть самого высокого уровня. Возможны вспышки класса Х, сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Они могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

Ранее на Солнце произошла вспышка предпоследнего уровня мощности – класса M1.2. Событие зафиксировали в группе пятен 4549 с координатами N08W50. Продолжительность составила 32 минуты. Спустя время произошла вторая за день солнечная вспышка класса М6.5.

По мнению ученых, текущий уровень солнечных вспышек может свидетельствовать о переломе в активности Солнца после продолжительного периода ее снижения. При этом пока происходящие вспышки не представляют угрозы.