Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 октября, 11:53

Наука

Вспышки высокого класса Х возможны на Солнце 12–13 октября

Фото: depositphotos/magann

Вспышечная активность на Солнце в понедельник и вторник, 12–13 октября, может достигнуть самого высокого уровня. Возможны вспышки класса Х, сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Они могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

Ранее на Солнце произошла вспышка предпоследнего уровня мощности – класса M1.2. Событие зафиксировали в группе пятен 4549 с координатами N08W50. Продолжительность составила 32 минуты. Спустя время произошла вторая за день солнечная вспышка класса М6.5.

По мнению ученых, текущий уровень солнечных вспышек может свидетельствовать о переломе в активности Солнца после продолжительного периода ее снижения. При этом пока происходящие вспышки не представляют угрозы.

На Солнце зафиксировали самую мощную вспышку с конца лета

Читайте также


наука

Россиянки пожаловались на "бытовых инвалидов" в семье

Зачастую проблема возникает, если женщина в семье занимает лидерскую позицию

Супруги идут на это потому, что схема им знакома по родительским семьям

Читать
закрыть

Клопы-вонючки атакуют российские регионы

С наступлением холодов насекомые в массовом порядке ищут места для зимовки

Читать
закрыть

Почему москвичи тратят сотни тысяч за пар?

Стоимость отдыха в банных комплексах Москвы достигла одного миллиона рублей

Серьезно переплачивать придется за отсутствие посторонних в банном комплексе

Читать
закрыть

Когда "Яндекс" восстановит сервисы после атак на дата-центры?

Специалисты уверены: работа сервисов будет восстановлена к концу наступившей недели

Читать
закрыть

В России предложили не продавать вейпы родившимся с 2009 года

Эксперты уверены: это будет так или иначе отучать молодежь от вредной привычки

Читать
закрыть

Столичных подростков за деньги учат ухаживать за родителями

Задания тренируют не столько аккуратность, сколько эмпатию, заботу о близких и ответственность

Читать
закрыть

Из-за чего судятся москвичи во время развода?

Бракоразводные процессы все чаще превращаются в затяжные конфликты без правил

Бывшие супруги судятся из-за детских кроватей, требуют вернуть деньги за операцию на грудь

Читать
закрыть

Зачем детей россиян вовлекают в терроризм и экстремизм?

Дети являются самыми желанными целями для террористов, поскольку вовлечь их гораздо проще

Подростки не получают приглашений в деструктивные сообщества или чаты, они находят их сами

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика