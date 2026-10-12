Пересадки на метро и наземный транспорт улучшили у станции Волоколамская МЦД-2

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Пересадки между МЦД-2, метро и наземным транспортом у станции Волоколамская стали удобнее после благоустройства прилегающей территории. Об этом сообщил Дептранс Москвы со ссылкой на заместителя мэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Волоколамская стала первой станцией МЦД со стороны Московской области, где пассажиры могут пересесть на метро. В рамках проекта расширили существующий тротуар и проложили новые пешеходные дорожки, чтобы сделать маршруты более прямыми и организованными. Ранее из-за узких проходов пассажиры нередко пользовались неофициальными короткими путями.

Также остановку наземного транспорта приблизили к станции: теперь она находится в 15 метрах вместо прежних 300. Рядом организовали парковочные места.

У выхода № 1 обустроили наземный переход через Новотушинский проезд, дублирующий существующий подземный. Кроме того, обновили дорожную разметку для разворота транспорта, чтобы упорядочить движение и повысить безопасность пешеходов. У выхода № 2 наземный переход перенесли в более удобное место.



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Работы провели совместно с департаментом капитального ремонта Москвы, а новую схему движения разработали при участии специалистов НИИ "МосТрансПроект".

"С начала 2026 года со станции МЦД-2 Волоколамская отправились 3,8 миллиона пассажиров. Это важный элемент транспортной системы города и области. В рамках обновления мы комплексно улучшили прилегающую территорию и создали удобные пересадки. Пешеходные маршруты стали комфортнее, наземный транспорт – доступнее, а подходы к метро – безопаснее", – отметил Ликсутов.

По словам заммэра, обновление позволит сократить время пересадки и упростить путь до станции для пассажиров, которые добираются на автобусе, автомобиле или такси.

Ранее Сергей Собянин сообщил о завершении благоустройства территории у станции Трикотажная МЦД-2. Там обновили тротуары и проезжую часть, установили освещение и скамейки, оборудовали две парковки и создали зону отдыха с качелями. Работы провели в рамках развития территорий возле транспортных объектов столицы.