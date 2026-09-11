Москва разработала мастер-план развития Горно-Алтайска до 2035 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новый мастер-план пространственного и социально-экономического развития Горно-Алтайска подготовили специалисты Института генплана Москвы. Документ рассчитан до 2035 года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

План разработан при поддержке "Дом.рф" и предусматривает создание 7,1 тысячи рабочих мест, строительство 10 школ, 13 детских садов и 8 объектов высшего и дополнительного образования. Кроме того, в городе модернизируют коммунальную и транспортную инфраструктуру, а также сформируют пять новых городских центров.

Ключевая задача документа – компактное развитие Горно-Алтайска с сохранением его природной и культурной идентичности. Около половины территории города занимают леса, а сам он расположен в межгорной котловине. В рамках мастер-плана предлагается обновить существующие районы, раскрыть рекреационный потенциал горы Тугой и реки Маймы.

Экономический рост города планируется обеспечить за счет развития образования, восстановительной медицины, фармацевтики и креативных индустрий.

В документ вошли 10 приоритетных проектов, среди которых туристско-рекреационный кластер у подножия горы Тугой, кластер креативных индустрий, музейный квартал, акватермальный комплекс "Междуречье", а также проекты "Северный город" и "Урочище Еланда".

По целевому сценарию к 2035 году население Горно-Алтайска вырастет с 64,5 до 77,9 тысячи человек, а число занятых – с 30,2 до 37,3 тысячи. Жилищный фонд должен увеличиться до 2,96 миллиона квадратных метров, в том числе примерно на 1,25 миллиона квадратных метров за счет нового строительства.

Мастер-план уже утвержден администрацией Горно-Алтайска и правительством Республики Алтай. В Москве передачу регионам компетенций в сфере комплексного городского планирования рассматривают как одно из направлений межрегионального сотрудничества.

Ранее Сергей Собянин обозначил основные направления развития Москвы на ближайшие 5–10 лет и более долгую перспективу. Среди приоритетов он назвал развитие транспорта, промышленности, жилья и городской инфраструктуры, а также продолжение программы реновации и благоустройства.

Мэр также заявил о планах развивать крупные центры экономической активности, расширять сеть метро и МЦД, увеличивать объем современных промышленных площадей и создавать комфортную среду по принципу "15-минутного города". Отдельное внимание в стратегии уделено здравоохранению, образованию, социальной поддержке, культуре и туризму.