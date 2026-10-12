Тело психотерапевта Кашпировского доставили в Стамбул

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Тело психотерапевта Анатолия Кашпировского доставили в Стамбул, откуда оно будет транспортировано в Варшаву. Об этом РИА Новости рассказал его племянник, психотерапевт Юрий Мамаев.

По его словам, гроб доставят в Польшу самолетом ночью во вторник, 13 октября. Затем железнодорожным путем его транспортируют в Киев, а после – в Винницу.

Кашпировский ушел из жизни 3 октября в возрасте 87 лет от прогрессирующего онкологического заболевания, которое дало метастазы в легкие и мозг. Прощание прошло 8 октября в Большом зале Троекуровского кладбища в Москве. Проститься с ним пришли близкие, друзья, коллеги и поклонники.

Психотерапевт будет похоронен на Украине. Гроб перевозят по международным стандартам: он оцинкован и находится в деревянном контейнере.

