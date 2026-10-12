Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 октября, 12:49

Происшествия

В Москве мужчина совершил сексуальное насилие над девушкой в ПВЗ

Фото: MAX/"Столичный СК"

В Москве суд отправил под стражу местного жителя, обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней девушки. Об этом сообщили в столичном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, инцидент произошел 2 октября 2026 года в пункте выдачи товаров на 13-й Парковой улице. Мужчина напал на девушку и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

Подозреваемого установили и задержали в кратчайшие сроки. Ему предъявили обвинение по пункту "а" части 3 статьи 132 УК РФ. По ходатайству следствия суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что мужчина, переписывавшийся с детьми через соцсети и мобильные телефоны, получил 29 лет колонии строгого режима за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Обвиняемый склонял их к действиям сексуального характера и отправлял им порнографические материалы.

Кроме того, мужчина использовал несовершеннолетних для создания запрещенного контента. Преступления он совершал, находясь в СИЗО, а затем в исправительной колонии.

Читайте также


судыпроисшествиягород

Россиянки пожаловались на "бытовых инвалидов" в семье

Зачастую проблема возникает, если женщина в семье занимает лидерскую позицию

Супруги идут на это потому, что схема им знакома по родительским семьям

Читать
закрыть

Клопы-вонючки атакуют российские регионы

С наступлением холодов насекомые в массовом порядке ищут места для зимовки

Читать
закрыть

Почему москвичи тратят сотни тысяч за пар?

Стоимость отдыха в банных комплексах Москвы достигла одного миллиона рублей

Серьезно переплачивать придется за отсутствие посторонних в банном комплексе

Читать
закрыть

Когда "Яндекс" восстановит сервисы после атак на дата-центры?

Специалисты уверены: работа сервисов будет восстановлена к концу наступившей недели

Читать
закрыть

В России предложили не продавать вейпы родившимся с 2009 года

Эксперты уверены: это будет так или иначе отучать молодежь от вредной привычки

Читать
закрыть

Столичных подростков за деньги учат ухаживать за родителями

Задания тренируют не столько аккуратность, сколько эмпатию, заботу о близких и ответственность

Читать
закрыть

Из-за чего судятся москвичи во время развода?

Бракоразводные процессы все чаще превращаются в затяжные конфликты без правил

Бывшие супруги судятся из-за детских кроватей, требуют вернуть деньги за операцию на грудь

Читать
закрыть

Зачем детей россиян вовлекают в терроризм и экстремизм?

Дети являются самыми желанными целями для террористов, поскольку вовлечь их гораздо проще

Подростки не получают приглашений в деструктивные сообщества или чаты, они находят их сами

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика