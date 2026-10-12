В Москве мужчина совершил сексуальное насилие над девушкой в ПВЗ

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В Москве суд отправил под стражу местного жителя, обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней девушки. Об этом сообщили в столичном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, инцидент произошел 2 октября 2026 года в пункте выдачи товаров на 13-й Парковой улице. Мужчина напал на девушку и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

Подозреваемого установили и задержали в кратчайшие сроки. Ему предъявили обвинение по пункту "а" части 3 статьи 132 УК РФ. По ходатайству следствия суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что мужчина, переписывавшийся с детьми через соцсети и мобильные телефоны, получил 29 лет колонии строгого режима за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Обвиняемый склонял их к действиям сексуального характера и отправлял им порнографические материалы.

Кроме того, мужчина использовал несовершеннолетних для создания запрещенного контента. Преступления он совершал, находясь в СИЗО, а затем в исправительной колонии.