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07 октября, 18:00

Происшествия

В Москве мужчину осудили на 29 лет за растление детей через соцсети

Фото: depositphotos/alexraths

В Москве суд вынес приговор ранее судимому мужчине, признанному виновным в преступлениях против половой неприкосновенности детей. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета России.

Следствием и судом установлено, что злоумышленник, находясь в СИЗО, а затем в исправительной колонии, через мобильные телефоны и соцсети вступал в переписку с несовершеннолетними. Он склонял их к действиям сексуального характера, отправлял им материалы порнографического содержания, а также использовал их для изготовления запрещенных материалов.

Мужчина признан виновным по нескольким статьям УК РФ. В ходе расследования следователи допросили потерпевших и свидетелей, провели судебные экспертизы, изучили электронные носители информации и переписки, подтверждающие причастность обвиняемого к преступлениям.

С учетом ранее назначенного наказания суд окончательно приговорил мужчину к 29 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее суд в Карелии осудил 48-летнего мужчину на 17 лет за растление 12-летней девочки. Развратные действия в отношении несовершеннолетней совершались летом и осенью 2024 года в одном из районов республики. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима.

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