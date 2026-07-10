В Подмосковье и на Урале открыли уголовные дела о растлении подростков в секте

Фото: sledcom.ru

СК завел уголовные дела о сексуальном насилии над подростками в Московской и Свердловской областях. По данным следствия, преступления совершали участники секты, сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В центральный аппарат ведомства представят доклад о расследовании уголовных дел по фактам противоправных действий в отношении подростков в Московской и Свердловской областях", – сказано в сообщении.

Ранее СМИ писали об организации, которая под видом музыкальной деятельности склоняла детей к действиям сексуального характера.

Представители Следственного комитета рассказали, что сейчас ищут потерпевших, которые живут не в Московской и Свердловской областях, а в других субъектах РФ. Председателю ведомства Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования.

Ранее правоохранители задержали мужчину, которого заподозрили в домогательствах к девочке в метро Москвы. Известно, что он уроженец Тверской области. Пользователи Сети писали, что речь идет о владельце кофейни в Коммунарке.