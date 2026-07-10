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10 июля, 14:44

Спорт

Прокурор запросил 2,5 года экс-гендиректору "Торпедо" по делу о подкупе судей

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Прокурор запросил столичный суд назначить бывшему гендиректору московского футбольного клуба "Торпедо" Валерию Скородумову наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы по делу о подкупе арбитров. Об этом сообщает ТАСС.

"Прошу признать Скородумова виновным и окончательно назначить ему наказание <...> с запретом заниматься профессиональной деятельностью в течение 3 лет", – добавил прокурор.

При этом сторона обвинения запросила суд учесть сотрудничество фигуранта со следствием как смягчающее обстоятельство. Кроме того, у него на иждивении находятся малолетние дети.

"Я полностью признаю свою вину и раскаиваюсь в содеянном. Мне стыдно перед всем футбольным сообществом, футбольные матчи должны проходить честно. Я осознаю содеянное и готов к наказанию", – заявил подсудимый в своем последнем слове.

Скородумов и владелец "Торпедо" Леонид Соболев были задержаны в конце июня 2025 года. Затем правоохранители задержали арбитра Богдана Головко, хотя адвокат Соболева сообщал, что это не связано с делом подзащитного.

По данным следствия, Скородумов вместе с Соболевым и другими сотрудниками клуба подкупили 13 рефери Первой лиги, чтобы обеспечить выход в РПЛ. В результате они повлияли на результат 20 матчей.

За победу клуба в матчах арбитрам платили от 500 тысяч до 3 миллионов рублей. Также некоторые судьи дополнительно получали по 250–500 тысяч рублей за назначение пенальти в ворота другой команды или удаление соперников с поля.

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