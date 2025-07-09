РБК: полиция задержала арбитра, не назначившего пенальти в матче "Торпедо"

Фото: телеграм-канал "ФК "Торпедо Москва""

Полиция при содействии Российского футбольного союза (РФС) задержала судью Богдана Головко, который работает на футбольных матчах Первой лиги. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

По данным издания, арбитра задержали во вторник, 8 июля. Его подозревают в том, что он дважды не назначил пенальти в ворота московского "Торпедо" во время матча с "Камазом" из Набережных Челнов, который прошел 24 мая в рамках 34-го тура Первой лиги.

Игра имела важное значение, так как именно в этой встрече решалось, какая команда попадет в высший дивизион чемпионата – Российскую Премьер-лигу. Тогда "Торпедо" сыграло на домашнем поле вничью с "Камазом". Матч завершился со счетом 1:1. Этого хватило для того, чтобы московский клуб вышел без стыковых матчей в РПЛ.

После матча эпизоды с неназначенными пенальти рассмотрела экспертно-судейская комиссия при президенте РФС. В одном из них она признала правильность действий судьи. Однако во втором комиссия указала на то, что Головко ошибочно не назначил пенальти в ворота "Торпедо". По мнению ЭСК, защитник московского клуба Глеб Шевченко совершил "безрассудный контакт открытой стопой в область ахиллова сухожилия" нападающего "Камаза" Даниилы Моторина.

Теперь Головко грозит до 7 лет лишения свободы по делу об оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования.

"Новый эпизод уголовного дела может привести к пересмотру результатов чемпионата", – отметил источник в беседе с изданием.

В конце июня были задержаны владелец ФК "Торпедо" Леонид Соболев и директор московской команды Валерий Скородумов. Их обвинили в подкупе арбитров для оказания влияния на результат матча.

По данным следствия, Соболев и Скородумов совершили преступления в период с марта по май 2025 года. Вместе с соучастниками они предлагали главному арбитру матчей с участием "Торпедо" денежные вознаграждения, превышающие 1 миллион рублей.

В обмен судья должен был обеспечить команде победу, назначать пенальти в ворота соперников или удалять с поля игроков другого клуба. По предварительным данным, такую схему злоумышленники применили как минимум в трех играх.

В результате суд арестовал Соболева. Ему грозит дот 7 лет лишения свободы. Несмотря на это, работа "Торпедо" продолжается в штатном режиме. Клуб следит за ходом дела и готов сотрудничать с компетентными органами.

