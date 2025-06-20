РПЛ опубликовала календарь календарь матчей нового сезона

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Российская Премьер-лига (РПЛ) опубликовала календарь матчей сезона-2025/26. Он представлен на сайте дивизиона.

В публикации указано, что первый тур состоится в период с 18 по 21 июля. В первый день чемпион России "Краснодар" выйдет на поле против "Пари НН". Затем команда "Зенит" сыграет против "Ростова", футболисты "Спартака" сразятся со спортсменами из "Динамо" (Махачкала). После этого "Динамо" (Москва) поборется за победу с клубом "Балтика", а "Локомотив" встретится на поле со спортсменами из "Сочи".

Также в рамках этого тура "Ахмат" сыграет с "Рубином", "Торпедо" – с ЦСКА, а "Акрон" – с "Крыльями Советов".

К концу турнир подойдет 17 мая 2026 года. На этот день запланированы все игры последнего, 30-го тура сезона. Таким образом, в эту дату должны состоятся матчи "Ростов" – "Зенит", "Краснодар" – "Торпедо", "Крылья Советов" – "Акрон", ЦСКА – "Локомотив", "Рубин" – "Нижний Новгород", "Балтика" – "Динамо" (Москва), "Динамо" (Махачкала) – "Спартак" и "Сочи" – "Ахмат".

Ранее российская сборная по футболу со счетом 4:1 обыграла белорусскую команду в товарищеском матче. Встреча прошла на Национальном стадионе в Минске 10 июня. В составе сборной РФ все четыре мяча забил Ярослав Гладышев.