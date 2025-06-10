Сборная России по футболу обыграла команду Белоруссии

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Российская сборная по футболу со счетом 4:1 обыграла белорусскую команду в товарищеском матче. Встреча прошла на Национальном стадионе в Минске, сообщает ТАСС.

В составе сборной РФ четыре мяча забил Ярослав Гладышев (21-я, 24-я, 33-я и 52-я минуты). Среди белорусских футболистов отличился Вадим Пигас (54-я минута).

Ранее сборные России и Нигерии по футболу сыграли вничью в Москве. Встреча завершилась со счетом 1:1. На 27-й минуте футболист Нигерии Семи Аджайи забил гол в собственные ворота. Затем, на 71-й минуте отличился Толу Арокодаре, забивший мяч в ворота российской команды.

Между тем сборные РФ и Бразилии могут провести товарищеский матч осенью 2025 года. В письме Бразильской конфедерации футбола (CBF) в ответ на запрос Российского футбольного союза (РФС) говорится, что сотрудничество между организациями будет иметь основополагающее значение для укрепление связей и развития глобальной футбольной экосистемы.