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22 апреля, 15:11

Спорт

Сборная РФ может принять участие в турнире со странами Центральной Азии

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Ассоциация футбола Центральной Азии (CAFA) вела обсуждение с Российским футбольным союзом (РФС) по вопросу возможного участия сборной РФ в турнире CAFA Nations Cup. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Ожидается, что турнир состоится с 26 августа по 9 сентября.

"В соревновании примут участие все сборные из CAFA, а также две команды не из этой ассоциации", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что суперфинал Кубка России по футболу состоится 1 июня на столичном стадионе "Лужники". В решающем матче встретятся команды, которые стали лучшими в финалах двух путей – "Путь Российской Премьер-лиги" и "Путь регионов".

Действующим обладателем Кубка России является "Зенит". Игра этого футбольного клуба с "Балтикой" в прошлом сезоне завершилась со счетом 2:1.

Между тем российская Премьер-лига опубликовала расписание матчей 28-го тура. Футбольный клуб "Оренбург" сыграет против "Химок" 10 мая в 14:30. В этот же день пройдут матчи "Динамо" (Махачкала) – "Зенит" и ЦСКА – "Краснодар" в 17:00 и 19:30 соответственно.

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