РПЛ опубликовала расписание матчей 28-го тура

Фото: телеграм-канал "ФК "Краснодар"

Российская Премьер-лига (РПЛ) опубликовала на сайте расписание матчей 28-го тура.

Футбольный клуб "Оренбург" сыграет против "Химок" 10 мая в 14:30. В этот же день пройдут матчи "Динамо" (Махачкала) – "Зенит" и ЦСКА – "Краснодар" в 17:00 и 19:30 соответственно.

На следующий день, 11 мая, в 14:00 пройдет встреча "Акрона" и "Ахмата", в 16:30 "Факела" и "Локомотива". Также в 19:30 состоятся два матча: "Динамо" встретится со "Спартаком", а "Рубин" – с "Ростовом".

Затем 12 мая одну игру в 19:00 проведут "Пари НН" и "Крылья Советов".

Между тем ФК "Химки" сообщил об уходе Франка Артиги с поста главного тренера команды. Кроме того, его ассистенты Александр Димидко, Джозеп Техедо, Хосе Бермудес и Андони Сесма покинули должности по взаимному согласию с клубом.

Также на пост главного тренера "Факела" был назначен Игорь Шалимов. До этого команду тренировал Дмитрий Пятибратов. О своем желании уйти он заявил сразу после матча 22-го тура РПЛ.