15 апреля, 17:48Спорт
Франк Артига покинул пост главного тренера "Химок"
Фото: ТАСС/Сергей Булкин
Испанец Франк Артига ушел с должности главного тренера подмосковного футбольного клуба "Химки". Об этом сообщается в телеграм-канале команды.
По взаимному согласию сторон расторгнуты контракты с главным тренером Франком Артигой и его ассистентами – Александром Димидко, Джозепом Техедо, Хосе Бермудесом и Андони Сесмой.
"Эти специалисты многому нас научили и многому научились у нас. Настало время двигаться дальше. Спасибо за сотрудничество и пережитые вместе яркие моменты!" – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Игорь Шалимов стал главным тренером футбольного клуба "Факел". До этого команду тренировал Дмитрий Пятибратов. О своем желании уйти он заявил сразу после матча 22-го тура Российской Премьер-лиги.