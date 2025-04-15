Франк Артига покинул пост главного тренера "Химок"

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Испанец Франк Артига ушел с должности главного тренера подмосковного футбольного клуба "Химки". Об этом сообщается в телеграм-канале команды.

По взаимному согласию сторон расторгнуты контракты с главным тренером Франком Артигой и его ассистентами – Александром Димидко, Джозепом Техедо, Хосе Бермудесом и Андони Сесмой.

"Эти специалисты многому нас научили и многому научились у нас. Настало время двигаться дальше. Спасибо за сотрудничество и пережитые вместе яркие моменты!" – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Игорь Шалимов стал главным тренером футбольного клуба "Факел". До этого команду тренировал Дмитрий Пятибратов. О своем желании уйти он заявил сразу после матча 22-го тура Российской Премьер-лиги.