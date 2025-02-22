Татьяна Сергаева назначена главным тренером сборной РФ по художественной гимнастике

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Татьяна Сергаева стала главным тренером сборной России по художественной гимнастике. Об этом в ходе церемонии награждения на чемпионате РФ по данному виду спорта заявил президент Федерации гимнастики страны Олег Белозеров, передает ТАСС.

До этого назначения Сергаева была старшим тренером российской сборной по групповым упражнениям. Кроме того, она тренировала спортсменов на базе академии Алины Кабаевой "Небесная грация".

На должности главного тренера сборной Сергаева сменила Ирину Винер, которая стояла во главе национальной команды с 2001 года. О своем уходе с этого поста она объявила 10 февраля.

По словам Винер, новая ее задача будет состоять не только в воспитании чемпионов, но и в передаче накопленного опыта тренерам, которые будут готовить будущие поколения звезд.