Ирина Винер покинула пост президента Федерации художественной гимнастики

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Ирина Винер сложила с себя полномочия президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), сообщает ТАСС.

Она занимала эту должность с 2008 года.

Федерация спортивной гимнастики России была объединена со Всероссийской федерацией художественной гимнастики, Федерацией прыжков на батуте России, Федерацией спортивной акробатики России и Всероссийской федерацией спортивной аэробики. На этой базе была сформирована Федерация гимнастики России.

В связи с этим со своих постов ушли президент Федерации спортивной гимнастики РФ Василий Титов, глава Федерации прыжков на батуте Николай Макаров, а также глава Всероссийской федерации спортивной аэробики Марианна Масленникова и глава Федерации спортивной акробатики Никита Никитин.

Новым президентом Федерации гимнастики был избран нынешний глава РЖД Олег Белозеров. Его кандидатуру выбрали на безальтернативной основе.

Предложение о его назначении выдвинула новосибирская региональная федерация. В поддержку кандидатуры Белозерова также выступил министр спорта России Михаил Дегтярев.

Комментируя назначение Белозерова, Винер обратила внимание, что он не принадлежит ни к одному гимнастическому виду спорта. По ее мнению, это обстоятельство позволит ему работать и принимать решения независимо.

"РЖД – одна из самых ведущих компаний нашей страны. Сейчас грандиозные планы от РЖД – от Санкт-Петербурга до Ирана прокладываются дороги. Это непростая работа. Видно, что Олег Валентинович занимается спортом", – отметила бывший президент ВФХГ.

При этом ранее Винер заявляла, что новым руководителем федерации могла бы стать десятикратная чемпионка мира Ольга Капранова. Тренер предполагала, что спортсменка в дальнейшем "взяла бы эстафету из ее рук". По мнению Винер, Капранова была бы хорошим президентом ВФХГ.