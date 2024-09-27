Президент ВФХГ Ирина Винер рассказала, что зарабатывает 168 тыс рублей

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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер рассказала, что зарабатывает 168 тысяч рублей в месяц, передает ее слова РИА Новости.

"Моя зарплата, например, от министерства спорта составляет 168 тысяч рублей в месяц", – рассказала она на форуме "Спорт Бизнес Конгресс", который проходил в Москве 26 и 27 сентября.

Ранее Винер предположила, что россиянам не дадут выступить на ОИ-2028 в Лос-Анджелесе. Она напомнила, что Россия один раз уже не выступила в США.

Кроме того, президент ВФХГ заявляла, что выступление россиян без флага и гимна на турнирах является позором. По ее мнению, условия допуска для российских спортсменов сделали унизительными. Она подчеркнула, что российская художественная гимнастика не поедет на соревнования и больше никогда не будет выступать без гимна и флага России.