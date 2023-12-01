Европейский гимнастический союз выступил против возвращения россиян на турниры

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Генеральная ассамблея Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) выступила против возвращения спортсменов из России и Белоруссии на международные состязания с 1 января 2024 года. Об этом организация сообщила на своей странице в соцсети X.

Тем самым European Gymnastics не выполнила решение Международной федерации гимнастики (FIG), которая еще в июле допустила российских и белорусских спортсменов до соревнований.

Позже FIG представила критерии допуска для спортсменов из РФ и Белоруссии. Чтобы присоединиться к турнирам, у команд не должно быть связей с ВС РФ или силовыми структурами. Кроме того, они не должны выступать в поддержку СВО.

Ограничения коснулись и облика атлетов. FIG разрешила россиянам и белорусам быть в форме светло-синего цвета. Предметы, с которыми они могут выступать, должны быть полностью белыми. Музыкальное сопровождение выступления атлетов, помимо прочего, не должно намекать на национальную принадлежность.

Днем ранее стало известно, что совет Всемирной федерации бадминтона (BWF) приостановил членство Национальной федерации бадминтона России (НФБР). Такую меру в BWF объяснили включением в состав НФБР федераций бадминтона ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

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