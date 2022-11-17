Паралимпийский комитет России подаcт апелляцию на лишение членства в МПК

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Руководство Паралимпийского комитета России планирует подать апелляцию на решение о приостановлении членства организации в Международном паралимпийском комитете, заявил президент ПКР Павел Рожков. Об этом сообщает ТАСС.

"Устав МПК предполагает, что у нас есть возможность апелляции, мы изучаем все документы по данной апелляции. Не все они оказались на сайте МПК, и мы запросили, чтобы нам предоставили решение и все документы по апелляции", – сказал он.

По словам Рожкова, у ПКР достаточно оснований для подачи апелляции. Кроме того, международная организация не предъявляла российскому комитету никаких претензий о невыполнении устава, добавил он.

16 ноября Международный паралимпийский комитет приостановил членство Паралимпийского комитета России в организации. За данное решение проголосовали 64 делегата Генассамблеи, против высказались 39. Еще 16 человек воздержались.

Президент ПКР Павел Рожков, реагируя на это решение, заявил, что РФ рассматривает возможные варианты защиты своих прав.

По его словам, комитет намерен обратиться в ООН, МОК и международные неправительственные правозащитные организации в связи с дискриминацией российских спортсменов-инвалидов.

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