В "Единой России" разработали законопроект о приоритетном зачислении паралимпийцев в вузы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Депутат Государственной думы от "Единой России" Рима Баталова подготовила проект закона о предоставлении спортсменам-паралимпийцам приоритетного права на поступление в вузы на профильные специальности. Об этом сообщается на сайте думской фракции.

"Мною был разработан законопроект, который позволит нашим ребятам, выступающим на всероссийских соревнованиях, поступать в вузы на профильные специальности в приоритетном порядке. Меня поддержали на экспертном совете "Единой России", – заявила Баталова.

По ее словам, в стране проводится множество паралимпийских соревнований, несмотря на то что Международный паралимпийский комитет не продлил членство России и лишил ее возможности участвовать в международных турнирах. Баталова отметила, что благодаря этому российские атлеты сохраняют боевой дух, однако власти все равно должны оказывать им всестороннюю поддержку.

"Думаю, что в 2023 году этот законопроект будет рассмотрен", – заключила парламентарий.

16 ноября Международный паралимпийский комитет принял решение приостановить членство Паралимпийского комитета России в организации. За данное решение проголосовали 64 делегата Генассамблеи международной организации, против высказались 39. Еще 16 человек воздержались.

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