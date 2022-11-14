В РФ предложили сделать бесплатным высшее образование на Дальнем Востоке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил организовать в вузах Дальнего Востока исключительно бюджетное образование с сохранением или расширением существующих квот для поступающих. Об этом сообщает RT.

Орлов напомнил, что на ДФО приходится свыше 40% территории России, а проживает там около 5% населения. По его словам, одними из главными проблема остаются низкая заселенность и привлечение молодых людей в регион.

Эксперт пояснил, что власти на протяжении десятилетий пытаются решить эти проблемы с помощью различных программ поддержки местного населения или стимулирования переезда из других областей.

Орлов выразил мнение, что помочь в решении этих вопросов могло бы бесплатное высшее образование на Дальнем Востоке. В связи с тем он попросил министра науки и высшего образования Валерия Фалькова оценить целесообразность перехода университетов и институтов на полностью бюджетное образование.

Ранее в Госдуму внесли проект закона о предоставлении права на бесплатное обучение в вузах детям медиков, которые умерли от COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей. Согласно документу, такие подростки смогут поступить на обучение по программам бакалавриата и специалитета за счет бюджета при условии успешной сдачи вступительных экзаменов.



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